Parket onderzoekt brandstichting aan chalet 26 januari 2018

02u35 0 Haacht In Biesbeemden, op de grens tussen Werchter en Haacht, is gisternamiddag een houten chalet uitgebrand. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in de chalet aanwezig.

De Leuvense brandweer kwam met een autopompwagen ter plaatse uit de voorpost in Haacht. Toen bleek dat het erg stevig aan het branden was, werd er versterking vanuit Leuven gestuurd. Zij kwamen met een autopompwagen en een tanker ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de chalet uitbrandde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar een hangar even verderop. Het parket van Leuven onderzoekt de zaak.





"Een branddeskundige en het labo werden aangesteld voor de chaletbrand. Dat heeft voorlopig nog geen resultaten opgeleverd", meldt Sarah Callewaert, woordvoerster van het Leuvense parket. Na de brand ging de eigenaar van de chalet ter plaatse. Het is niet duidelijk of hij ook in de chalet woonde. Tijdens de bluswerken werd de straat afgesloten door de politie. (ADPW)