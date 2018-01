Overwegen gesloten voor vernieuwings-werken 02u27 20 Haacht Spoorwegbeheerder Infrabel voert de komende maanden op de spoorlijn Mechelen - Leuven railvernieuwingswerken uit tussen Hever (Boortmeerbeek) en Leuven.

Daarbij worden de spoorstaven alsook enkele overwegen vernieuwd. Op sommige plaatsen worden eveneens de dwarsliggers vervangen. Voor de vernieuwing van de spooroverwegen in Boortmeerbeek en Haacht, waarbij deze een geluidsreducerende overwegbekleding in rubber krijgen, zullen de overwegen enkele weekends afgesloten worden voor alle wegverkeer. De overweg van de Dreef in Haacht zal in de periode van 13 januari tot en met 5 februari tijdens de weekends afgesloten. Voor die van de Bieststraat in Boortmeerbeek is dat van 20 januari tot en met 12 februari. De overweg van de Rijmenamsebaan in Boortmeerbeek zal tijdens de periode van 3 februari tot en met 12 februari in het weekend onbruikbaar zijn. De overwegen zullen telkens van zaterdagochtend 6 uur tot maandagochtend 5 uur gesloten blijven. Omleidingswegen worden ingesteld. Tijdens de weekdagen wordt er niet gewerkt. (SPK)