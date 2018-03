Overwegen dicht voor vernieuwings-werken 16 maart 2018

Spoorwegbeheerder Infrabel vernieuwt vanaf het weekeinde van 17 maart de spooroverwegen in Wespelaar (Haacht). Voor die werken zullen de overwegen op de Nieuwstraat en Wakkerzeelsestraat van 17 maart tot en met 2 april gesloten blijven voor het wegverkeer.





Omleidingswegen worden ingesteld. Tijdens de weekends is er ook geen treinverkeer op de Lijn Mechelen-Leuven. Een vervangende busdienst pendelt tussen de stopplaatsen. Tijdens de vernieuwingswerken krijgen de spooroverwegen onder meer een geluidsreducerende overwegbekleding in rubber. (SPK)