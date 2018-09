Opnieuw pintje na sporten in Den Dijk HAACHTS 'HORECAPAUS' VINCENT TEN HOVE HEROPENT GESLOTEN SPORTHALCAFETARIA SVEN PONSAERTS

06 september 2018

02u38 0 Haacht Nakaarten bij een drankje na het sporten, het kan voorlopig niet meer in de gemeentelijke sporthal van Haacht. De cafetaria van Den Dijk is sinds zaterdag onverwacht gesloten. De uitbaters hielden er na een tiental jaar immers mee op. Maar gisteren diende zich plots een overnemer aan. Donderdag heropent de cafetaria.

Wie na het sporten in de gemeentelijke sporthal van Haacht een dorstlesser of gezellige babbel in de cafetaria zocht, was er de voorbij dagen aan voor de moeite. Sinds 1 september - net aan de start van het nieuwe sportseizoen - bleven de cafetariadeuren gesloten. "Het is inderdaad allemaal een beetje kort dag gecommuniceerd, maar ikzelf en mijn twee partners hebben gezamenlijk besloten de afgelopen huurovereenkomst met concessiehouder Brouwerij Haacht niet meer te verlengen", zegt gewezen uitbater Jeroen Joosten, die zelf tien jaar lang de cafetaria uitbaatte.





Niet alleen de sportclubs, maar ook de gemeente werd verrast door de plotselinge stopzetting van de uitbating door BVBA Comateuse. "Zeer spijtig nieuws voor de sportclubs en de bezoekers van onze sporthal. Vooral het feit dat dit zo plots gebeurt zorgt voor heel wat moeilijkheden bij de start van een nieuw sportseizoen", reageerde schepen van Sport Dieter Van Besien (Groen). Volgens de gemeente valt haar echter niks te verwijten.





"Beide partijen zijn om louter zakelijke redenen niet tot een verlenging van hun overeenkomst gekomen. Het is nu aan Brouwerij Haacht om zo snel mogelijk een nieuwe uitbater te zoeken. De gemeente betreurt deze gang van zaken - we waren trouwens zéér tevreden over de dienstverlening van Comateuse, en willen hen bedanken voor hun jarenlange trouwe inzet. Maar tussenkomen in de commerciële overwegingen en de andere elementen die spelen tussen Brouwerij Haacht en de uitbater kunnen we niet."





Veel beter moeten opvolgen

"Dit gemeentebestuur zegt wel dat ze voor haar verenigingen in de weer is, maar in dit geval blijkt dat allerminst waar", meent Frank Vannetelbosch van oppositiepartij N-VA. "Als concessieverlener had de gemeente dit reeds maanden aanslepende probleem veel beter moeten opvolgen. Net aan de start van het nieuwe sportseizoen staan alle verenigingen die in Den Dijk volleyballen, basketten, badmintonnen, tennissen, minivoetballen of handballen voor een gesloten (kantine)deur. Het hart van het sociale weefsel van de gemeente is daarmee letterlijk dicht. Dit is geen goed bestuur."





Gisteren kwam alles dan plots in een stroomversnelling. In de vooravond werd aangekondigd dat Haachts 'horecapaus' Vincent Ten Hove (Kaffee Claude, Café Banania en Restaurant int Hofke) de uitbating voor zijn rekening zal nemen. Donderdag heropent hij de sporthalcafetaria.





Dat Ten Hove van goeden (horeca)huize is, is meegenomen. Want naast de cafetaria zal hij vanaf begin 2019 ook de uitbating van de nieuwe, in de naastgelegen multifunctionele box geïntegreerde, voetbalkantine toegewezen krijgen.