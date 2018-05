Opnieuw 'oorlog' aan Haachtse Dijlebunker 28 mei 2018

02u28 0 Haacht Aan de Haachtse Antitankgracht werd gisteren, 78 jaar na datum, een 'Slag aan de Dijle' overgedaan. Een 70-tal 're-enactors' speelde er aan de historische verdedigingslinie langs de Dijle een veldslag uit mei 1940 na.

Zoals dat toen ook in onze streek het geval was, stonden de geallieerden, onder wie ook Belgische Ardeense Jagers, aan de verdedigingslinie Koningshooikt-Waver klaar om een aanval van het Duitse leger op te vangen. 'Duitsers' en 'geallieerden' kwamen, te midden van een salvo aan geweer- en artillerieschoten, met getrokken wapens tegenover mekaar te staan. Uiteindelijk werd de oorlogsbunker ingenomen, en moesten de geallieerden zich over geven aan het Duitse invasieleger, dat voor een groot deel uit speciaal overgekomen Duitse re-enactors bestond.





Rijstpap en bakharing

Bezoekers konden tussen de verschillende 'veldslagen' door, geheel in de sfeer, verpozen op het 'Interbellum- en WOII-terras', waar onder meer bakharing en rijstpap werden geserveerd.





Het was de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring (HAGOK) die het initiatief voor de 're-enactment' nam.





De vereniging stelde tegelijk haar nieuwste boek 'Een militaire illusie. De Dijlelinie tegen Hitler in de regio Haacht' voor. (SPK)