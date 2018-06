Openingsuren gemeentehuis gewijzigd 29 juni 2018

02u58 0 Haacht De loketten van het gemeentehuis en het OCMW van Haacht hebben vanaf maandag 2 juli dezelfde openingsuren.

De loketten van het gemeentehuis blijven woensdagmorgen een uur langer open, van 9 tot 13 uur en sluiten een uur vroeger, waardoor het in de namiddag dus open is van 14 tot 16 uur.





De aanpassing is een nieuwe stap in de geïntegreerde samenwerking tussen gemeente en OCMW.





Op afspraak

De diensten van het OCMW zullen elke middag een uur langer open zijn, tot 13 uur. Daarnaast zal het OCMW vanaf juli ook op woensdagnamiddag open zijn. De uren van het gemeentelijk onthaal - onder andere voor het afhalen van bepaalde documenten na afspraak en de aankoop van huisvuilzakken - blijven ongewijzigd. In de toekomst denkt het gemeentebestuur aan dienstverlening op afspraak. Daarom zullen enkele diensten binnenkort een afsprakensysteem uittesten. (SPK)