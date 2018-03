Ontspannings-sessie 'Klankdruppels' 27 maart 2018

03u00 0 Haacht Vl@s Groot-Haacht houdt op dinsdag 3 april een ontspanningssessie 'Klankdruppels' voor 50-plussers en 'mensen met tijd'.

Kristel Claesen uit deelgemeente Wespelaar laat de aanwezigen op verrassende wijze ontspannen via de klanken van haar stem en allerlei etnische instrumenten. De deelnemers ondergaan de luistersessie liggend of zittend - op een meegebracht yogamatje, knus onder een dekentje of zittend op een stoel. De anderhalf uur durende sessie vindt plaats in Zaal Onder de Toren, achter de kerk van Haacht, en vangt aan om 16 uur.





De deelnameprijs bedraagt 5 euro (leden Vl@s gratis). Vooraf inschrijven is wenselijk en kan via marcvermylen@telenet.be of 0476/60.16.08.





(SPK)