Nieuwjaarsreceptie Unizo 25 januari 2018

Unizo Haacht houdt op woensdag 31 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Alle handelaars, zelfstandigen en ondernemers zijn daarop welkom. De receptie, die in samenwerking met de plaatselijke Neos-afdeling verloopt, vindt plaats in de showroom van Toyota Garage Valck langs de Keerbergsesteenweg en vangt aan om 19.30 uur. Het einde is voorzien om 23 uur. De toegang voor niet-leden bedraagt 10 euro. (SPK)