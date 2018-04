Nieuwe Kruineikebrug vrij van juridische belemmeringen 07 april 2018

02u24 0 Haacht De Raad van State heeft, een jaar nadat misnoegde buurtbewoners een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen opstartten, groen licht gegeven voor de afwerking van de nieuwe Kruineikebrug in Tildonk (Haacht). Hierdoor is het bouwdossier van de tweede vaartbrug nu volledig vrij van juridische belemmeringen.

Nadat De Vlaamse Waterweg eerder al een nieuwe stedenbouwkundige vergunning verkreeg, verwierp de Raad van State nu ook het verzoek voor de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit aangaande de aanleg van de nieuwe ontsluitingswegen", zegt Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open Vld), eveneens bevoegd voor Openbare Werken. "Hiermee is er volledige juridische zekerheid dat zowel brug als de bijhorende ontsluitingsweg eindelijk kunnen worden afgewerkt." De nieuwe brug moet de bedrijvenzones Hambos en Kruineike ontsluiten. Om de dorpskernen van Tildonk en Wespelaar van zwaar doorgaand verkeer te vrijwaren, zal het vrachtverkeer via de nog te bouwen ontsluitingsweg richting N26 worden geleid. "Daarna, in 2019, zal de bestaande brug heringericht worden tot fiets- en voetgangersbrug,", aldus nog Swiggers. (SPK)