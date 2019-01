Nieuwe kaaimuur Hambos eindelijk klaar Groep André Celis zal jaarlijks 90.000 ton materiaal via water transporteren Kim Aerts

24 januari 2019

18u30 0 Haacht Aan Hambos in Tildonk is donderdag een nieuwe 132 meter lange kaaimuur ingehuldigd langs het kanaal Leuven-Dijle. Ze zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor het laden en lossen van bouwmaterialen. De groep André Celis wil zo ieder jaar ruim 90.000 ton materiaal via het water vervoeren.

Het project veroorzaakte in het verleden heel wat deining. Maar niets staat het distributiecentrum Hambos Logistics, onderdeel van de groep André Celis, nu nog in de weg om over het water haar bouwmaterialen te vervoeren vanuit Tildonk.De nieuwe kade kostte ongeveer 878.000 euro, waarvan 700.000 werd gedragen door de Vlaamse overheid en de rest door Hambos Logistics. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) kwam de kade officieel inhuldigen. Er kunnen schepen tot 600 ton aanmeren, het equivalent van 30 vrachtwagens. “We investeren volop in de alternatieven voor de vrachtwagen”, zegt Weyts. “Zo willen we nog meer bedrijfsleiders verleiden om de file op de weg te ruilen voor de filevrije waterweg. Daar heeft iedereen belang bij, want elke vracht die over het water kan gaan, moet niet meer over de weg.” Het project, dat mee moet bijdragen aan de betere ontsluiting van de industriezone Hambos, kreeg in het verleden veel tegenwind.

“Het zou eigenlijk niet mogen dat een onderneming met zo veel innoverende plannen zo belemmert wordt in haar ondernemerschap. Maar door de jaren heen hebben we mensen kunnen overtuigen van onze visie. Het kanaal is vandaag eerder onbenut maar het vormt een belangrijk onderdeel voor de oplossing van de mobiliteitsproblemen in de ruimere omgeving”, stelde Nick Celis tijdens zijn speech. “De site is in volle ontwikkeling en we zullen snel de logistiek van onze bouwmaterialen vanuit dit distributiecentrum opstarten.”

Tweede Kruineikebrug

Intussen vorderen ook de werken voor de bouw van de tweede Kruineikebrug over het kanaal. Met de nieuwe brug zal het lokale fiets- en wandelverkeer gescheiden worden van het wegverkeer. Nadat de bouw ervan onder meer door procedureslagen en technische mankementen vertraging opliep, is de bouw van het bruglandhoofd op rechteroever recent weer opgestart. De bouwwerkzaamheden aan het nieuwe verkeersknooppunt in Tildonk zullen zeker nog tot in 2020 voortduren. Verder wordt momenteel het aanbestedingsdossier voorbereid voor de nieuwe ontsluitingsweg tussen de nieuwe brug en de N26 in Herent. De Vlaamse Waterweg nv zal in de tweede helft van dit jaar met de aanleg van het Haachtse deel ervan kunnen starten. De aanleg van de aansluitende wegenis op het grondgebied van Herent tot aan de N26 is voorzien in de periode 2020-2021, na onteigening en verwerving van de nodige gronden door het gemeentebestuur.