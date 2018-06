Nieuwe ANPR-camera Eikestraat in gebruik 06 juni 2018

In de Eikestraat in Haacht werd een nieuwe ANPR-camera-site van politiezone BHK in gebruik genomen. De camera's werden de afgelopen weken uitvoerig getest en zijn intussen operationeel. "Zo weten we wie van en naar de Mechelsesteenweg rijdt", zegt projectverantwoordelijke Gunther Baus van de politiezone. "Momenteel werden in onze zone al 15 camera's van het cameranetwerk uitgerold. Ook de camera in de Eikestraat is voor ons erg waardevol voor het oplossen van misdrijven. Bij de vaststellingen en analyses weet de politie exact uit welke richting en in welke richting de voertuigen komen of naartoe rijden. Die informatie kan door de politie zowel retroactief gebruikt worden bij een opsporingsonderzoek als proactief bij interventies. (ADPW)