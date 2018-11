Nieuw wandelnetwerk van 340 kilometer Kim Aerts

28 november 2018

12u59 0 Haacht Toerisme Vlaams-Brabant heeft het nieuw toeristische wandelnetwerk Demer en Dijle gelanceerd - goed voor 340 kilometer aan wandelwegen doorheen de vallei van beide rivieren.

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde het nieuwe wandelknooppuntennetwerk samen met tien gemeenten van het Dijleland en het Hageland: Herent, Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Begijnendijk en Aarschot. Om de wandelwegen te bewegwijzeren, werden er tegen 336 houten palen met de typische wit-rode knooppuntbordjes en nog eens 3.281 bordjes in het landschap geïnstalleerd. Bovendien werden 12 startplaatsen verspreid op het netwerk voorzien van een overzichtsbord. Het nieuwe wandelnetwerk takt via Boortmeerbeek en Steenokkerzeel aan op het bestaande netwerk van de Brabantse Kouters. Via Aarschot, Rotselaar en Leuven kan men naadloos doorwandelen op de bestaande wandelnetwerken Hagelandse Heuvels en De Merode. ‘De Demer meandert door het heuvelende Hageland naar haar monding in de Dijle nabij de rockweide van Werchter. Beide rivieren vormden door de eeuwen heen het landschap tot een decor voor de witloof- en aspergesteelt, een enorme variatie aan leven in waardevolle natuurgebieden, een rijke brouwerstraditie en stille getuige van woelige oorlogsjaren’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. Deze twee belangrijke rivieren inspireerden Toerisme Vlaams-Brabant tot het ontwikkelen van het wandelnetwerk Demer en Dijle, samen met de gemeenten Steenokkerzeel, Kortenberg, Kampenhout, Boortmeerbeek, Herent, Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Begijnendijk en Aarschot. Het principe van knooppunten is ondertussen gekend bij de fietsers en wandelaars in Vlaanderen. Elk kruispunt van 2 of meer wandelwegen krijgt een uniek nummer. Op de wandelkaart staan alle trajecten en de nummers van de knooppunten. De wandelaar stippelt zelf zijn wandeling uit en bepaalt de afstand aan de hand van de kilometeraanduiding op de kaart. Tijdens de wandeling volg je de bewegwijzering van knooppunt naar knooppunt. De wandelkaart bevat nog meer informatie. Men kan trajecten kiezen in functie van de ondergrond: verhard, onverhard tot semi-verhard en kassei. Rolstoeltoegankelijke trajecten worden aangeduid met een speciaal symbool. Dankzij de vele adressen op de kaart maakt men al snel van een wandeltocht een belevingsvolle activiteit. In de infogids staan ook 8 suggestieroutes. Verder takt het wandelnetwerk Demer en Dijle via Boortmeerbeek en Steenokkerzeel op 5 plaatsen aan op het netwerk van de Brabantse Kouters, dat in september werd geopend. Via Aarschot, Rotselaar en Leuven kan men naadloos doorwandelen op de bestaande wandelnetwerken Hagelandse Heuvels en De Merode. ‘Het systeem van knooppunten is ook een succesverhaal voor de online routeplanners en de wandelapps. Wandelaars die liever hun route op de computer plannen en met hun smartphone op stap gaan, kunnen die ook al op het wandelnetwerk Demer en Dijle. Het netwerk staat al online op onze wandelrouteplanner en op de wandelknooppuntapp’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. De infogids en de kaart van het wandelnetwerk Demer en Dijle zijn vanaf begin december te koop in de boekhandels en toeristische infokantoren of via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties.