Nieuw station focust op fietser WEL NIEUW PLEIN, NOG GEEN SPOORWEGBRUG OF -TUNNEL SVEN PONSAERTS

21 juni 2018

02u31 0 Haacht De eerste intentieverklaring werd meer dan acht jaar geleden ondertekend, maar nu gaan de provincie, NMBS, de gemeente en Brouwerij Haacht écht werk maken van de vernieuwing van de stationsomgeving van Haacht. "Want als we op AWV moeten wachten, gebeurt er niks."

Met zo'n 700 reizigers die er dagelijks opstappen, is Haacht het belangrijkste station tussen Leuven en Mechelen. Maar tegelijk is het ook het minst comfortabele. Daar willen de provincie, NMBS, gemeente en zelfs overbuur Brouwerij Haacht nu dringend iets aan doen. "Het stationsplein zal worden heringericht tot een regionaal herkomststation met een aangename en veilige stationsomgeving. De focus ligt daarbij op het comfort van de treinreizigers, en die met de fiets komen in het bijzonder", stelt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Ann Schevenels (Open Vld). "Dagelijks doen meer dan 200 fietsers dit station aan. Met een multifunctionele luifel met overdekte fietsenstalling met 262 plaatsen, en een aantakking op de fietsroute die van Hever over Boortmeerbeek en Haacht naar Wespelaar loopt, hopen we dit aantal nog te verhogen." Voorts komen er bij de heraanleg een publieke ruimte met zoenzone, extra groen en bijkomende schuilmogelijkheden.





Overbuur Brouwerij Haacht wil samen met de gemeente investeren in een 'Vélo Fietspunt' en infopunt. "Enerzijds om onze lokale verankering te ondersteunen, maar tegelijk ook om onze medewerkers nog meer aan te zetten met de fiets te komen werken", zegt Dieter Van Muylder van de brouwerij. "In een volgende fase zal de bestaande autoparking tot 300 parkeerplaatsen worden uitgebreid", weet Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open Vld).





Niet op AWV wachten

Het einde van de fileproblematiek aan de overweg aan het station - per etmaal zijn de slagbomen maar liefst zo'n 6 uur dicht - is echter nog níet in zicht. "Omdat de N21 een gewestweg is, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verantwoordelijk. Het zijn zij die voor de helft van de financiering instaan. En daar knelt het schoentje", zijn Schevenels en Swiggers resoluut. "Waar Infrabel al de helft van het nodig totaalbudget heeft voorzien, weigert het AWV halsstarrig haar investering te doen. Men geeft het geld liever aan de verbreding van de Antwerpse ring", foeteren de lokale politici. "Wij wachten daarom niet langer op AWV, want dan gebeurt er niks. Vandaar dat we nu stapsgewijs starten met de herinrichting van waarvoor wij wél bevoegd zijn."





Volgend jaar zullen de werken beginnen. Uiterlijk tegen 2021 moet het hele vernieuwingsproject klaar zijn. De provincie en gemeente voorzien respectievelijk 200.000 en 100.000 euro. De NMBS telt voor de luifel en heraanleg van de toegangsweg 250.000 euro neer.