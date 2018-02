Nieuw dagelijks bestuur voor Haachtse Ouderen Adviesraad 27 februari 2018

De Haachtse Ouderen Adviesraad koos tijdens de Algemene Vergadering een nieuw dagelijks bestuur. Dat was nodig na het ontslag van de vorige voorzitter. De adviesraad verkoos Nele De Win unaniem als voorzitter, en Wil Graumans als ondervoorzitter. "De Ouderen Adviesraad is een belangrijk orgaan om de beleidsmakers te ondersteunen in het nemen van beslissingen", zegt schepen van Senioren Dieter Van Besien. "Een sterk dagelijks bestuur is nodig om de juiste onderwerpen te selecteren en zo de vinger aan de pols te houden." "Ik ben enorm gemotiveerd om de leiding van deze adviesraad op mij te nemen", aldus De Win. "Ik wil vooral werken rond de thema's toegankelijkheid, leeftijdsvriendelijke gemeente en aandacht voor dementie."





Het nieuwe dagelijks bestuur krijgt een mandaat voor een jaar. In 2019 wordt een nieuw dagelijks bestuur verkozen voor de periode van drie jaar.





(SPK)