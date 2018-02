Nestbak in kerktorentop moet slechtvalken tot broeden aanzetten 07 februari 2018

Haacht Helemaal bovenin de kerktoren van Haacht staat sinds kort een nestbak voor slechtvalken. De nestplaats werd er geïnstalleerd in de hoop dat het koppel slechtvalken dat er al sinds vorig jaar regelmatig wordt gesignaleerd zich zou voortplanten.

Natuurpunt-specialisten verwachtten dat het koppel, dat de Haachtse kerktoren sinds vorig voorjaar als vaste verblijfplaats heeft, al eerder tot broeden zou overgegaan zijn. Maar dat bleek bij een klim tot in de torentop begin mei niet het geval. "De constructie van de Haachtse toren biedt hen daar bij nader inzien, bij afwezigheid van een goed kuiltje om een steentjesnest te maken, ook geen mogelijkheid toe", weet Philippe Smets, projectleider 'Slechtvalken' voor Natuurpunt Oost-Brabant. Daarom werd afgelopen weekend, met de goedkeuring van de Kerkfabriek en de hulp van Natuurpunt Haacht, een grote nestkast naar boven gezeuld. Die kwam net onder het torendak, op zo'n 35 meter hoogte - waar slechtvalken het liefst zitten - te staan. De initiatiefnemers hopen het komend broedseizoen ook in Haacht enkele jongen van de snelste vogelsoort ter wereld te kunnen ringen. Een medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zal de nestbak onderhouden en de eventuele jongen ook ringen. Vorig jaar kon dat in de ruime regio al gebeuren in Leuven, Mechelen, Tienen, Aarschot en Zoutleeuw, waar overal twee of drie jongen werden grootgebracht. (SPK)