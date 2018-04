Natuurpunt viert 30-jarig bestaan 27 april 2018

Natuurpunt Haacht bestaat 30 jaar, en dat wordt op zondag 6 mei gevierd met een 'Buitengewoon feest' voor het hele gezin. Grote en kleine avonturiers kunnen de Antitankgracht en het Haachts Broek verkennen. Er is een kleine (5 km) en grote (14 km) wandeling, en geleide bezoeken aan de bunker, de kasteelsite, Antitankgracht, en om 15 uur ook aan het roofvogelkoppel in de kerktoren van Haacht. Voor de kleinsten is er een kinderzoektocht naar Tritus de Kamsalamander, een klimkasteel, en grimestand. De Lentebar en foodtrucks zorgen voor lekkere drankjes en hapjes. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Hagok, VELT, de Kloostertuin, De Vogelbescherming en WildlifeTaxiteam geven op een infomarkt toelichting over hun werking. Het Vogelopvangcentrum Heusden-Zolder zal om 16 uur haar herstelde (roofvogels) vrijlaten. Het 'Buitengewoon feest' vindt van 10 tot 17 uur plaats op de evenementensite Heerlyckheid langs de Roostweg in Haacht . Meer info op www.natuurpunthaacht.be/buitengewoon-feest. (SPK)