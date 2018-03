Nacht van de Steenuil 22 maart 2018

Natuurpunt Haacht houdt op zaterdag 31 maart de 'Nacht van de Steenuil'. Waarom hebben sommige uilen gele ogen, en andere oranje of zwarte? Kunnen uilen echt hun kop helemaal omdraaien? Waarom maken uilen braakballen? Dit en nog veel meer verneemt men tijdens de 'Nacht van de Steenuil'. Natuurpunt verzamelt om 20 uur aan de Oude Pastorij langs de Pastoriestraat in Wakkerzeel. Ook kinderen vanaf zeven jaar zijn welkom voor de leerrijke tocht. De deelname is gratis. (SPK)