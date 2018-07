Na 67 jaar: doek valt over Trebos EIND SEPTEMBER MOETEN OOK LAATSTE 65 WERKNEMERS STAALDRAADPRODUCENT WEG SVEN PONSAERTS

11 juli 2018

02u25 0 Haacht De Tildonkse staaldraadfabriek Trebos-Duferco wordt gesloten. De intentie daartoe werd gistermiddag in het bedrijf aangekondigd. De nog 65 werknemers staan op straat. De Tildonkse vestiging - de enige nog van de staalreus in België - werd het slachtoffer van van de grote financiële verliezen van de jongste jaren..

De directie van Trebos-Duferco in Tildonk (Haacht) maakte haar intentie tot sluiting gisteren na een speciale ondernemingsraad aan het personeel bekend. Daarmee valt na 67 jaar het doek over de Tildonkse vestiging van de (staal)draadproducent in de industriezone Hambos langs de vaart, waar draad voor onder meer de productie van nagels, vijzen, maar ook winkelwagentjes en toeleveringsproducten voor de auto- en meubelindustrie wordt geproduceerd.





Herstructureringen

"In de beginjaren telden we hier zo'n 400 werknemers, daarvan blijven er na verschillende herstructureringen vandaag nog 65 over", vertelt ACV-vakbondsafgevaardigde Rudi Goris, met 37 jaar dienst zelf een van de 'anciens'. "Sinds we in 1999 door het Italiaans-Zwitserse Duferco werden overgenomen, kenden we al vier herstructureringen en talloze periodes van economische werkloosheid. De recentste reeks van 20 oudste werknemers moest in januari nog vertrekken."





Geschil

Het bedrijf, 45 jaar lang een dochteronderneming van Waals staalbedrijf Boël, werd het slachtoffer van de grote financiële verliezen van de groep gedurende de jongste jaren. Daarom dient Duferco haar nog enige fabriek in België - de vestiging in Tildonk - te verkopen. Tussen 2012 en 2014 werden de Waalse productiefaciliteiten in La Louvière, Charleroi en Clabecq al gesloten.Daarom dient Duferco haar nog enige fabriek in België - de vestiging in Tildonk - te verkopen. De voorbije jaren werden de Waalse productiefaciliteiten in La Louvière, Charleroi en Clabecq al gesloten. "Trebos stond tot juni te koop. Het laatste jaar waren er gesprekken met vier kandidaat-overnemers", vertelt Goris. "Maar dat heeft geen positief resultaat opgeleverd, met als gevolg deze beslissing om het bedrijf na 67 jaar te sluiten", aldus de ACV-hoofdafgevaardigde.





Gelukkig voor de 53 arbeiders en 12 bedienden is er voorlopig geen sprake van een faillissement. "Dat zou ons allen immers met lege handen op staat zetten", weet Goris. "Nu rest ons nog de 'Wet Renault', waarbij nog een sociaal plan kan worden opgesteld. Het is daarbij de betrachting van de bonden dat werknemers vanaf 58 jaar op brugpensioen zouden kunnen gaan. Hopelijk wordt dat door de regering aanvaard", aldus Goris, die zelf al vanaf zijn 21ste bij Trebos werkt.





Orderboek afwerken

Bedoeling van de Italiaanse directie is om op 30 september het licht uit de doen. In die tussentijd zou het lopende orderboek nog moeten worden afgewerkt. "Afwachten of dit haalbaar is. We hebben nog een collectieve vakantiesluiting, en het al niet meer gemotiveerde personeel heeft nog heel wat andere verlofdagen op te nemen." Vandaag al starten de onderhandelingen tussen vakbond en directie voor de opmaak van een sociaal plan.