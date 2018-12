N-VA Haacht schenkt 458 euro aan vzw Het Raster KAR

28 december 2018

13u59 0

N-VA Haacht heeft 458 euro geschonken aan vzw Het Raster. Dat is een van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. In het kader van de Warmste Week organiseerden de N-VA-dames van Haacht een verkoop op de kerstmarkt van Haacht. Er gingen 46 paar N-VA handschoenen over de toonbank. Verder werden er ook nog antieke kopjes gevuld met zelfgemaakt vogelvoeder, mokken vol hondenkoekjes en fondant studentenhaver verkocht.