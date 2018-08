Muurkluisje en flessen drank gestolen 21 augustus 2018

02u29 0

In brasserie Hoagt op de Stationsstraat in Haacht werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbraak gepleegd. De inbrekers konden zich via het wc-raampje aan de achterzijde van het gebouw een toegang tot het pand verschaffen. De hele benedenverdieping werd doorzocht. Uiteindelijk werden er een muurkluis en een zestal flessen sterke drank meegenomen. De lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) startte een buurtonderzoek. Het gerechtelijk labo werd gevraagd voor een sporenonderzoek. (ADPW)