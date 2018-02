Mosselfeest Unizo en Neos levert Rozemarijn 7.240 euro op 14 februari 2018

Unizo en Neos Haacht hebben onlangs tijdens de Unizo-nieuwjaarsreceptie de opbrengst van hun jaarlijks Mosselfeest aan het goede doel overhandigd. Dankzij de inzet van heel wat actieve en gepensioneerde Haachtse ondernemers die op zondag 26 november mosselen voor het goede doel serveerden, kon maar liefst 7.240 euro worden overhandigd aan Rozemarijn. De vzw die volwassenen met een mentale beperking begeleidt, zal het geld gebruiken voor de inrichting van het nieuwe inclusief woonhuis met zes extra opvangplaatsen voor personen met een handicap dat ze naast haar vestiging in de Grote Appelstraat voorziet. Rozemarijn heeft naast haar hoofdhuis in Keerbergen en de vestiging in Haacht inmiddels ook een kleinschaliger inclusief woonhuis in Keerbergen en een inclusieve dagbesteding op de site Engelenburcht in Tildonk.





(SPK)