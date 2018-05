Milieuvergunning distributiecentrum André Celis ook in beroep geweigerd 16 mei 2018

Het bouwmaterialenbedrijf André Celis krijgt ook in beroep voorlopig geen milieuvergunning voor de exploitatie van een distributiecentrum in Industriezone Hambos, aan de Vaart in Tildonk. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) bevestigt in beroep de eerdere weigering van de milieuvergunningsaanvraag door de provincie. Pas als de ontsluitingsroute met de nieuwe ophaalbrug in Tildonk én de loskade aan de site van Celis er zijn, kan het bedrijf een nieuwe aanvraag voor de jaarlijkse op- en overslag van minstens 50.000 ton bouwmaterialen indienen. Als argumentatie werd aangehaald dat een aantal van gevraagde activiteiten, zoals de verwerking van zware afvalstoffen, niet past binnen het kader van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hambos. Die plannen zal het bedrijf dus moeten laten varen. "Daarenboven was het mobiliteitsluik niet voldoende uitgewerkt", zegt burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). "Zolang de ontsluitingsweg niet is gerealiseerd, laat de huidige infrastructuur een grote toename van zwaar vrachtverkeer niet toe. Bovendien moet de loskade voor scheepvaartvervoer nog worden gebouwd, en is er dus geen sprake van een multimodaal karakter."





De werken voor de ontsluitingsweg richting N26 zullen eind dit jaar aanvangen. De gemeente verwerft nu de daarvoor noodzakelijke gronden. Voor de realisatie van het distributiecentrum is het noordelijke jaagpad langs het vaartkanaal intussen al wel bijna vijf jaar plaatselijk afgesloten voor fiets- en voetverkeer, iets wat bij heel wat gebruikers voor ongenoegen blijft zorgen. (SPK)