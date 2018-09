Middeleeuws parkfeest en bezoek kasteeldomein de Spoelberch 05 september 2018

Tijdens Open Monumentendag, nu zondag 9 september, staan er in Haacht twee mooie activiteiten op het programma.





In Buurtpark Heerlyckheid van Roost is er vanaf 14 uur een middeleeuws parkfeest met tal van kinderactiviteiten en randanimatie zoals demonstraties zwaardvechten door ridders (16 uur), een valkeniersshow (14.30 en 17.30 uur) en doorlopend een schildknapenschool. Het Roostfeest is tot 18 uur doorlopend gratis toegankelijk. Naar goede traditie geeft de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring (HAGOK) met Open Monumentendag een gratis rondleiding doorheen het ongeveer honderd hectare grote privédomein van de graven de Spoelberch. Onder meer de historische 18de-eeuwse Engelse landschapstuin van het kasteeldomein is zeer de moeite.





De gratis wandelingen vangen aan om 13, 13.20, 14.30, 15, 15.45 en 16.30 uur aan de Grote Baan 77 in Wespelaar.





(SPK)