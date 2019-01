Met 3.500 schreeuwen om veiligere N21 Maar haalt het ook iets uit? Kim Aerts

15 januari 2019

17u26 0 Haacht Met bijna 3.500 leerlingen en sympathisanten werd er dinsdag geschreeuwd om een veiligere Provinciesteenweg. Twee tieners lieten er het leven de laatste vier jaren. Maar brengt die indrukwekkende manifestatie op de felbesproken N21 nu zoden aan de Haachtse dijk?

De aankondiging van de mars ging alvast niet onopgemerkt voorbij op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), verantwoordelijke voor de gewestweg. “Precies een week geleden kreeg ik een telefoontje vanuit het kabinet van minister Weyts. Na drie jaar stilte. Wel heel toevallig. De timing was in ieder geval goed gekozen. De minister had ons graag gesproken over de N21 en onze actie. Vrijdag hebben wij een gesprek gehad en kregen we een stand van zaken. En wat stelden we vast: het dossier heeft jaren stilgelegen. De beloftes uit het verleden waren manoeuvres om tijd te winnen”, liet Don Bosco-directeur Geert Leenknecht verstaan in zijn toespraak na de mars. De directeur maakt zich sterk dat door de actie het dossier vanonder het stof is gehaald. “Waardoor de werken in een eerste fase pas gebeuren in 2022. We zullen vanuit de school het dossier nauwgezet volgen. Ook wij willen een belofte uitspreken. Indien er aan het dossier niet verder gewerkt wordt en indien we vertragingsmanoeuvres merken, zullen we opnieuw tot actie overgaan. Het is wraakroepend, onverstaanbaar en schandalig dat er nog steeds niets gebeurd is om deze onveilige verkeerssituatie op te lossen. Ik noem het onverschilligheid, nalatigheid en laksheid”, aldus de directeur die geen blad voor de mond nam tijdens zijn speech.

Die werd voorafgegaan door de mars langs de N21 van Don Bosco tot aan de kerk van Haacht-station. Bijna 3.500 mensen stapten mee, waaronder 2.500 leerlingen van Don Bosco. Verder nog scholieren uit zes andere scholen en sympathisanten. Ook de ouders van de verongelukte jongens Noah Mortier en Maarten Decat stapten mee in de mars. “Mocht hier een gescheiden fietspad zijn geweest dan was waarschijnlijk onze zoon hier nog. En dat is een dubbel gevoel waar we mee zitten dat nooit zal weggaan. Als we ook maar het leed voor één ouder kunnen besparen dat hierdoor wordt veroorzaakt dan is het de moeite geweest. Deze dag is niet meer of minder pijnlijk dan anderen maar dit is een signaal dat levens kan besparen”, zegt vader Johan Mortier. Die zag zijn andere zoon een bloem leggen langs de plek waar die zijn broer verloor. Ook de ouders van Maarten Decat liepen mee. Hij liet in september vorig jaar het leven langs de Provinciesteenweg.

“Een kind dat bang moet zijn om op school te geraken, dat vind ik niet normaal. Als ouders zich daar ook al zorgen om moeten maken dan klopt er iets niet. Het wordt hoog tijd dat er actie wordt ondernomen”, zegt Kris Geysen, mama van de overleden Maarten. De verkeersactie lijkt iets in beweging te hebben gezet. Maar ten vroegste over drie jaar zal de eerste spadesteek in de grond gaan. Dan wordt de eerste fase aangepakt, namelijk het stuk tussen Haacht-station en Zoellaan. De definitieve goedkeuring van het voorontwerp moet nog gebeuren. Daarna moet nog een onafhankelijk verkeersexpert een finaal advies geven over het voorontwerp, waarop de minister van Mobiliteit en Openbare Werken het voorontwerp finaal goedkeurt. “Op basis van het voorontwerp zal daarna een definitief ontwerp gemaakt worden. Na goedkeuring van het definitief ontwerp worden de nodige onteigeningsplannen en uitvoeringsplannen opgemaakt”, klinkt het bij AWV. Maar zover is het nog niet. Al wil de minister al overgaan tot onteigeningen die in der minne kunnen geregeld worden. Daarna volgt dan nog het project Wespelaarsebaan - Oudebaan en de stationsomgeving in Haacht. Maar een timing is er nog niet.