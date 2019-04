Mensen met autisme vinden makkelijker hun weg op daguitstap door visueel stappenplan KAR

14u27 0 Haacht Om mensen met autisme toe te laten zich optimaal voor te bereiden op een daguitstap zal Toerisme Vlaams-Brabant voor verschillende locaties aangepaste visuele stappenplannen uitwerken. Het Belevingscentrum 1914-18 in Tildonk beet de spits af.

De komende maanden worden gelijkaardige projecten uitgewerkt voor nog tien andere toeristische attracties in de provincie. Tot dat kransje treden binnenkort ook het Damiaanmuseum en het Sven Nys Cycling Center in Tremelo en museum M in Leuven toe. Toerisme Vlaams-Brabant werkt hiervoor samen met Toerisme voor Autisme omdat daguitstappen en reizen voor mensen met autisme niet vanzelfsprekend zijn. Ze komen terecht in een nieuwe omgeving met onverwachte prikkels en onduidelijke sociale regels. Omdat dit niet strookt met hun nood aan structuur en voorspelbaarheid is het risico groot dat dit bezoek voor de betrokkenen gepaard gaat met heel wat stress. Dit heeft zowel voor de persoon met autisme als voor zijn omgeving een negatieve impact op de beleving. “Onder de noemer ‘Iedereen Toerist’ zetten wij in Vlaams-Brabant in op inclusief en toegankelijk toerisme”, aldus de bevoegde gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V). Toerisme Vlaams-Brabant wil voor elf attracties in de provincie visuele stappenplannen uitwerken zodat mensen met autisme een meer kwaliteitsvolle en belevingsvolle daguitstap ervaren. Ook scholen en families of mensen met een mentale beperking zullen het als een meerwaarde ervaren. Na het Belevingscentrum 1914-18 volgen nog plannen voor het Africamuseum in Tervuren, Rufferdinge in Landen, het bezoekerscentrum Dru! f in Overijse, het Damiaanmuseum in Tremelo, de druivenserre en wijnkelder in Overijse, Kasteel van Gaasbeek in Lennik, museum M in Leuven, Sportimonium in Zemst, Stal ‘t Solleveld in Dilbeek en het Sven Nys Cycling Center in Tremelo.