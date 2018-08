Mazoutdief gevat na klopjacht in maïsveld 30 augustus 2018

02u44 0 Haacht Een 26-jarige Roemeense mazoutdief is gisteren in Haacht bij het krieken van de dag uit een maïsveld geplukt na een massale klopjacht. Een tweede verdachte kon ontkomen. Door de zoekactie lag het treinverkeer tussen Mechelen en Leuven vier uur stil.

De twee dieven werden omstreeks 1.20 uur op heterdaad betrapt toen ze bij een busbedrijf in de industriezone Kruineike in Tildonk dieselbrandstof uit een grote tank probeerden te stelen met behulp van lange darmen en bidons. De locatie ligt vlak naast de spoorweglijn tussen Mechelen en Leuven.





Treinverkeer stilgelegd

Tijdens de confrontatie met de agenten sloegen de daders op de vlucht. Een persoon liep over de spoorweg terwijl de andere zich in een maïsveld verschanste. Het treinverkeer werd stilgelegd en er werd een perimeter ingesteld om het duo te kunnen vatten. De agenten van de PZ BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) kregen hulp van collega's van de zones Herko (Herent-Kortenberg), Leuven en Zaventem. Na een urenlange zoektocht in het maïsveld kon een dader gevat en gearresteerd worden. De tweede verdachte kon ontkomen.





Eerdere meldingen

De arrestant bleek een 26-jarige illegaal uit Roemenië. Het parket vorderde een onderzoeksrechter op verdenking van het plegen van diefstallen met braak. De onderzoeksrechter liet de twintiger gisternamiddag aanhouden. De betrapping kwam er door doorgedreven onderzoek en verhoogd toezicht dat de politie uitvoerde naar aanleiding van eerdere meldingen van verdachte handelingen aan het busbedrijf de dagen voordien. (KAR)