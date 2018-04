Maxim D. (26) niet akkoord met 3 jaar rijverbod 21 april 2018

02u46 0 Haacht Maxim D. (26) uit Haacht heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van 12 dagen geleden waarin hij veroordeeld werd tot drie jaar rijverbod. De twintiger kreeg er eveneens een boete van 6.000 euro effectief opgelegd.

D. werd eind vorig jaar betrapt op rijden onder invloed maar de rechter tilde extra zwaar aan de feiten omdat D. vorig jaar nog maar veroordeeld werd voor het doodrijden van Noah Mortier (16) uit Keerbergen. De twintiger hoopt voor de alcoholintoxicatie in beroep een lichtere straf te krijgen. In eerste aanleg vroeg zijn advocaat een straf met probatie-uitstel voor zijn cliënt. Daarmee wordt hij de komende maanden nog tweemaal in de rechtbank verwacht. Op 17 mei wordt het dodelijk ongeluk met vlucht behandeld. Daarna zal hij zich dan opnieuw moeten verantwoorden voor het rijden onder invloed. In beide zaken riskeert hij een jarenlang rijverbod. (KAR)