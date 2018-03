Maxim D. (25) moet het zelf aan rechter komen uitleggen 27 maart 2018

03u00 0 Haacht Maxim D. (25) uit Haacht stond gisteren in de politierechtbank terecht voor rijden onder invloed terwijl hij vorig jaar in eerste aanleg nog veroordeeld werd voor het doodrijden van Noah (16) Mortier uit Keerbergen. Dat was ook de rechter niet ontgaan.

"Ik kon het eerst niet geloven dat het hier om dezelfde persoon ging", sprak hij tot de advocaat van de twintiger. D. daagde zelf niet op in de rechtbank "wegens verplichtingen". Het Openbaar Ministerie vond de nieuwe feiten zeer aanstootgevend. "Hij is al geconfronteerd met de grote risico's in het verkeer, maar blijkbaar is hij niet bereid zijn rijgedrag aan te passen. Een ernstige straf dringt zich dus op", aldus de procureur. Die vorderde een rijverbod van zes maanden en het herdoen van de vier examens voor het rijbewijs. De rechter vroeg de persoonlijke aanwezigheid van D. Daarom stelde hij de zaak in voortzetting naar 9 april. Een maand later moet de twintiger zich dan nog in beroep verantwoorden voor het dodelijk ongeluk in de zomer van 2015. Hij riskeert er opnieuw een jarenlang rijverbod en celstraf. (KAR)