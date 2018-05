Maurice en Jeanne zijn briljanten koppel 23 mei 2018

Maurice Van Rillaer en Jeanne Van Der Aerschot uit het Scharent in Haacht trouwden op 12 mei 1953 en vierden dus hun briljanten huwelijksverjaardag. Maurice (85) is afkomstig uit Haacht en werkte veelal als chauffeur: achtereenvolgens bij Melkerij Stassano, Danone, Winnepennickx in Wakkerzeel en Brouwerij Haacht.





Jeanne (86) groeide op in Wakkerzeel en zorgde thuis voor hun drie kinderen. Daarnaast teelde ze witloof en asperges. Er kwamen ook zeven kleinkinderen en er zijn al vier achterkleinkinderen. Maurice zijn grote passie is nog steeds de duivensport, waarmee hij jaarlijks prijzen blijft behalen. Hij is ook vaak te vinden in zijn perfect onderhouden tuin. Jeanne zorgt nog steeds voor het huishouden.





(SPK)