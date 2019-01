Mars op N21 brengt heel wat verkeershinder mee KAR

09 januari 2019

De mars van Don Bosco dinsdag op de Provinciesteenweg N21 brengt heel wat verkeersmaatregelen met zich mee.

De N21 wordt dan tijdelijk afgesloten tussen Haacht rondpunt en Kampenhout-sas van 9 tot 13 uur. Het station zal dan niet meer bereikbaar zijn en plaatselijk verkeer op de N21 tussen rondpunt Haacht en Grote Baan is eveneens niet toegelaten. Ter hoogte van de Groenstraat komen er nadars dwars over de straat. De school daar is nog wel bereikbaar tot 9 uur. Via een gecontroleerde oversteek aan de Grote Baan en Oudestraat kan het lokaal verkeer rondom het afgesloten deel via de Donkstraat of Paepestraat. Van aan de Oudestraat kan er steeds uit gereden worden richting Kampenhout-sas. Van Kampenhout-sas blijft het industriepark bereikbaar en plaatselijk verkeer tot aan de Oudestraat. De omleiding gaat via de Rijmenamsesteenweg, Boortmeerbeek en Audenhovenlaan enerzijds via de Wespelaarsesteenweg, Wespelaar en Tildonk anderzijds. Door wegenwerken in de Dijkstraat is er geen zwaar vervoer toegelaten richting Wespelaar, dat verkeer moet over de omleiding via Boortmeerbeek. Wie van Wespelaar komt, mag wel door. Tussen 8.30 en 9 uur wordt de Stationsstraat in Haacht afgesloten tussen Kaffee Claude en het rondpunt aan de Zoellaan. De ring rond Haacht en de N21 blijven dan nog toegankelijk. Om 12 uur wordt de Stationsstraat opnieuw tijdelijk onbruikbaar voor de ontbinding van de manifestatie. De mars, waar 3.000 man verwacht wordt, wil aandacht vragen voor de onveiligheid van de N21 waar al meerdere verkeersslachtoffers te betreuren vielen. Ondanks vele beloftes zijn er nog altijd geen gescheiden fiets-en voetpaden aangelegd. “Met onze actie willen wij de politici aansporen om dringend hun verantwoordelijkheid op te nemen”, besluit Geert Leenknecht, directeur van Don Bosco.