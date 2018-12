Mars om aandacht te vragen voor veiligere N21 Don Bosco organiseert voettocht met 2.500 man op Provinciesteenweg Kim Aerts

27 december 2018

16u23 0 Haacht Don Bosco Haacht organiseert volgende maand een mars om de onveiligheid van de N21, de drukke verbindingsweg tussen Haacht en Kampenhout-sas, aan te kaarten. Ondanks vele beloftes zijn er nog altijd geen gescheiden fiets-en voetpaden aangelegd. Een stoet van 2.500 leerlingen en personeelsleden stapt op 15 januari de Provinciesteenweg af.

Voor de directie van Don Bosco Haacht is de maat vol. De aanleg van een gescheiden fietspad en voetpad langs de Provinciesteenweg N21 dringt zich al jarenlang op, maar effectieve stappen voor de aanleg werden nog altijd niet ondernomen. In oktober nog zei Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat er geld werd vrijgemaakt om drie mobiliteitsdossiers in Haacht aan te pakken, waaronder de vrijliggende fietspaden langs de Stationsstraat en de Provinciesteenweg. Wegen die dagelijks gebruikt worden door veel scholieren. Maar een timing is er nog altijd niet. “Iedere dag wandelen en fietsen heel veel van de leerlingen van Don Bosco via de Provinciesteenweg in Boortmeerbeek en Haacht en de Stationsstraat in Haacht van en naar de school. Buurtbewoners die met de trein naar het werk gaan of die met de fiets naar het station rijden, trotseren noodgedwongen het drukke verkeer op deze gewestweg. De verkeerssituatie voor deze voetgangers en fietsers is zeer onveilig”, bemerkt directeur van Don Bosco Haacht Geert Leenknecht.

Dodelijke weg

“Na het dodelijk ongeval van één van onze leerlingen, Noah, in 2015 hebben wij overlegd met de gemeente, de provincie en het gewest. Uiteindelijk werd ons toen beloofd dat het gewest in de planning opgenomen had om met deze werken te starten nadat de werken aan de Werchtersesteenweg voltooid waren. Deze werken zijn inmiddels in het voorjaar van 2018 voltooid. Toch bleef het stil. Ondertussen was er in september van dit jaar opnieuw een dodelijk ongeval waarbij Maarten Decat het leven liet. Opnieuw werd er beloofd om werk te maken van een veilige N21. Er zou budget zijn. Van timing is er ondertussen geen sprake meer.”

3.000 deelnemers

Daarom stappen op dinsdag 15 januari 2.500 leerlingen en personeelsleden van Don Bosco en de Vrije Basisschool van Haacht-station vanuit de school richting de kerk van Haacht-Station. Daar wordt een duidingsmoment georganiseerd, gevold door een minuut stilte ter nagedachtenis van alle verkeersslachtoffers die omkwamen langs het parcours. Voor de gelegenheid wordt de N21 tussen 9 en 11 uur volledig afgesloten tussen Kampenhout-Sas en de Don Boscoschool op de Stationsstraat. “Vele sympathisanten en buurtbewoners zullen mee actie voeren. We verwachten meer dan 3.000 deelnemers. Met onze actie willen wij de politici aansporen om dringend hun verantwoordelijkheid op te nemen”, besluit de directeur.

Bij Agentschap Wegen en Verkeer kunnen ze nog geen timing plakken op de werken. “Begin 2019 volgt een definitieve goedkeuring van het voorontwerp door de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC), een overlegorgaan waarin naast AWV en het gemeentebestuur ook experten van De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zetelen. Een onafhankelijke verkeersexpert geeft een finaal advies over het voorontwerp, waarop de minister van Mobiliteit en Openbare Werken het voorontwerp finaal goedkeurt. Op basis van het voorontwerp zal daarna een definitief ontwerp gemaakt worden. Na goedkeuring van het definitief ontwerp worden de nodige onteigeningsplannen en uitvoeringsplannen opgemaakt. De precieze timing van de onteigeningen en de uitvoering van de werken is vandaag nog niet bekend”, zegt Anton De Coster van AWV.