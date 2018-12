Markt maakt zich op voor 7.000 feestvierders New Years Party heeft dit jaar ook tweede podium en gin&tonic-bar Kim Aerts

28 december 2018

16u27 0 Haacht De Markt in Haacht maakt zich op voor de zesde editie van de New Years Party. Organisatoren Dries L’heureux en Pascal Vandenhoudt hopen maandag op 7.000 feestvierders. Die worden dit jaar verwend met een gin&tonic-bar en een tweede podium.

Het feest op de Markt zal dit jaar niet alleen meer in openlucht plaatsvinden. Organisatoren Dries L’heureux en Pascal Vandenhoudt zorgen voor een tweede podium in de 900 vierkante meter grote verwarmde tent. “Voor het eerst hebben we niet alleen dj’s geprogrammeerd maar ook de coverband Tracy Lane. We ondervonden dat er meer jeugd kwam en dat het oudere publiek op de achtergrond geraakte. Daar willen we nu aan tegemoet komen. De mensen moeten niet vrezen dat de muziek zal overlappen tussen de twee podia. Dat hebben we vorig jaar al getest met een tent die als buffer dient. Nieuw dit jaar is ook onze gin&tonic-bar”, zegt L’heureux. “We openen de Markt om 22 uur en omdat de weersvooruitzichten gunstig zijn, raden we iedereen aan om op tijd te komen. De traditie is dat de grote massa toestroomt rond 23.30 uur maar dan wordt het nipt om iedereen op tijd binnen te krijgen. We hebben de Markt nog nooit moeten afsluiten maar als dat nodig zou zijn, dan zijn we daar op voorbereid”, vult Vandenhoudt aan.

Geen stil vuurwerk

“Leuven uitgezonderd blijft ons openluchtfeestje van dergelijke omvang uniek in de omgeving. Het terreurniveau is dan wel gedaald maar we blijven inzetten op veiligheid. We zullen de omgeving ook afzetten met betonblokken en iedereen wordt gecontroleerd. Eigen drank en glas blijft uit den boze. Alle horeca rond de Markt zal gesloten zijn maar wij hebben alvast genoeg voorraad ingeslagen”, knipogen de organisatoren. Om middernacht wordt er afgeteld om het nieuwe jaar in te gaan met spetterend vuurwerk. “Omdat het vorig jaar niet door is kunnen gaan, beloven we dit jaar een spectaculair schouwspel. We maken geen gebruik van diervriendelijk vuurwerk omdat zulke pijlen niet hoog genoeg de lucht in gaan en daarom een gevaar zouden kunnen betekenen voor de kerk, vanwaar het vuurwerk wordt afgestoken. Het zal grootser maar korter zijn zodat de dieren in de omgeving er minder last van zullen hebben”, aldus L’heureux. Om en bij de 120 vrijwilligers zullen alles in goede banen leiden. “Het is altijd een huzarenstuk om die bijeen te krijgen. Maar we merken dat de vaste waardes nieuwe krachten aanbrengen. Mensen die liever zien hoe anderen feesten dan zelf met hun voetjes onder tafel te zitten. Het worden enkele slapeloze nachten voor ons want enkele uren later moet alles al opgekuist zijn zodat de lijnbussen opnieuw kunnen rijden.” Het feest gaat door tot 5 uur ’s ochtends. Feestvierders kunnen gebruik maken van een gratis busdienst die rondrijdt in alle deelgemeentes van Haacht. Om het half uur zou elke halte bediend moeten worden. De toegang tot het evenement is gratis. Meer info op www.ho8.be