Man rijdt achterwaarts Vaart in en sterft VOLGENS PARKET GAAT HET OM ZEER SPIJTIG ONGEVAL STEFAN VAN DE WEYER

05 juni 2018

02u39 0 Haacht Een prille vijftiger uit Tildonk is gisterochtend om het leven gekomen toen hij met zijn terreinwagen achterwaarts de Leuvense Vaart inreed. Johan V.E. (51) had net nog iets gedronken op café vlakbij. Hij raakte niet meer op eigen krachten uit de auto en verdronk.

De fietser belde onmiddellijk de hulpdiensten en het parket stapte ter plaatse af met een wetsdokter en het labo. Tegen de middag haalde de Leuvense brandweer ook nog zijn terreinwagen enkele meters verder uit het water. Het onderzoek ter plaatse was rond 14 uur afgerond.





"Na een eerste onderzoek zijn er geen redenen om van een misdrijf uit te gaan, er werden immers geen sporen van geweld op zijn lichaam aangetroffen. Er zijn verder ook zeker geen aanwijzingen dat het om een wanhoopsdaad gaat. Het lijkt erop dat hij met zijn wagen in het water is beland en er op eigen kracht niet meer is uitgeraakt. Wij gaan er dus van uit dat het om een ongeval gaat. Volledigheidshalve zal er dinsdag nog een autopsie uitgevoerd worden door de wetsdokter," vertelde persmagistrate van het parket van Leuven, Sarah Callewaert.





V.E. had net nog iets gedronken in het nabij gelegen Cafe De Brousse in de Kruineikestraat in Tildonk. "Ik heb hier al zeventien jaar een café en al die tijd was hij hier een zeer graag geziene gast en vaste klant. Hij was ondertussen ook een goede maat geworden. Hij was goed gekend in Tildonk en omstreken en kwam hier vaak iets drinken. Hij deed zijn werk graag en vertrok hier goed gezind en was van plan om komend weekend op vakantie te trekken", wist de cafébaas te vertellen.





V.E. was al vele jaren actief als frezer aan de draaibank bij Elnor Motors NV in de De Costerstraat in Wespelaar en vervaardigde metalen onderdelen voor motoren. Hij woonde nog bij zijn ouders in en had een broer.





Jager

"Hij had een heel warme persoonlijkheid. Het is heel jammer dat dit gebeurde, dit had niemand kunnen voorzien. Hoe het ongeval daadwerkelijk gebeurde, dat is een zaak voor de politie, dat weten we niet precies", reageerde zijn broer.





Het slachtoffer ging onder andere ook graag op jacht, en vaak was hij dan in het gezelschap te vinden van Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). "Het is voor mij een enorm donkere dag geweest. Ik kan het nog steeds niet goed bevatten wat er is gebeurd. Hoe groot is de kans dat zoiets kan gebeuren?", vroeg de aangeslagen burgervader zich luidop af.