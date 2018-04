Man belandt met been onder tractor 28 april 2018

Een 57-jarige man uit Haacht is donderdag aan Kapellemansdijk in Haacht zwaargewond geraakt toen hij met zijn been onder een wiel van een tractor terecht was gekomen. Die zou om een nog onbekende reden bij het poetsen in beweging gekomen zijn. Hij werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. Hij zou zwaargewond zijn, maar verkeerde volgens de politie nooit in levensgevaar. (ADPW)