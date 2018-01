Maandelijks populair-wetenschappelijke lezing 27 januari 2018

03u11 0 Haacht Onder de noemer 'Wij Willen Weten' start de nieuw opgericht UPV-afdeling Haacht en Ommelanden, in samenwerking met de gemeente Haacht, in februari met maandelijkse populair-wetenschappelijke lezingen.

UPV wetenschapspopularisering nodigt sprekers van alle Vlaamse universiteiten en de verschillende wetenschappelijke disciplines - biologie, filosofie, sociologie, ingenieurswetenschappen, geneeskunde,... - uit om hun onderzoek en jarenlange ervaring in een algemeen begrijpbare taal toe te lichten. Het organiseert ook tal van andere activiteiten zoals workshops, uitstappen en bezoeken achter de schermen. De lezingen in Haacht vinden telkens plaats op de eerste maandag van de maand in Dienstencentrum Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85. Aanvang steeds om 20 uur. Om de toegankelijkheid te vergroten zal de toegangsprijs bewust democratisch laag worden gehouden. Op maandag 5 februari hebben Dr. Nigitha Van Doorn en Iris Vanthiegem van het UZ Brussel het over slapeloosheid voorkomen en genezen. Op maandag 5 maart zal prof. Dr. Wim Distelmans spreken over palliatieve zorg en euthanasie. Meer info: www.upv.vub.ac.be. (SPK)