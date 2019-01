Maand van de wetenschap KAR

03 januari 2019

15u07 0 Haacht Januari is maand van de wetenschap in Haacht, een organisatie van UPV-Haacht en Ommelanden in het kader van de lezingenreeks WijWillenWeten.

Tijdens de maand kunnen geïnteresseerden naar vier lezingen van topprofessoren of je kan langsgaan bij Don Bosco Haacht, Cibo en Hof ten Dormaal om te ontdekken waar de wetenschap haar plaats opeist. Er zijn vier maandaglezingen van VUB-professoren die plaatsvinden in GC Den Breughel. De eerste lezing vindt plaats op 7 januari. Dan komt professor emeritus Jean-Pierre De Greve vertellen over de bevolkingsaangroei, een stijgende levensverwachting, klimaatverandering, voedsel en de rol van de wetenschap daarin. Op 14 januari is het de beurt aan professor dokter Jo Van Ginderachter. Hij komt vertellen over grote doorbraken in het kankeronderzoek en meer bepaald over het feit dat sinds kort ons immuunsysteem tumoren kan herkennen. De derde maandag geeft professor dokter Ann Nowé een inkijk op het nieuwe tijdperk van het internet en waar de grenzen liggen van artificiële intelligentie. De laatste lezing zal professor dokter Eveline Peeters een uiteenzetting geven over de duurzaamheid van medicijnen, voedingsstoffen en biobrandstof. De lezingen starten telkens om 20 uur. Bezoekers betalen 5 euro per lezing of 12 euro voor vier . Inschrijven via haacht@wijwillenweten.be.