Maand lang eenrichtingsverkeer Wespelaarse-steenweg 24 juli 2018

02u26 0

Langs de Wespelaarsesteenweg in Haacht worden vanaf dinsdag 31 juli tot en met vrijdag 31 augustus de fietspaden vernieuwd. Tijdens die werken wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Het verkeer komende vanuit Haacht zal een maand lang omgeleid worden via de Jennekensstraat, de Stationsstraat en Grote Baan. Het verkeer komende vanuit Wespelaar kan gewoon via de Wespelaarsesteenweg richting Haacht blijven rijden. (SPK)