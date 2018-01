Maand lang eenrichtingsverkeer op Zoellaan 25 januari 2018

In Haacht wordt in februari een deel van de fietspaden van de Zoellaan vernieuwd. Daarom geldt er op de 'ringweg om Haacht' vanaf 1 februari een maand lang eenrichtingsverkeer tussen de Langerheide en de Stationstraat.





Op de Zoellaan is op dat weggedeelte dan nog uitsluitend verkeer richting de rotonde met de Stationsstraat (N21) mogelijk. Het verkeer van de N21 richting Keerbergsesteenweg zal volgens planning tot 1 maart via de Stationsstraat en de Rijmenamsesteenweg worden omgeleid. (SPK)