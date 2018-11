Luc en Bea vieren 50 jaar huwelijk KAR

27 november 2018

09u47 0

Luc Dothée (74) en Bea Van Holsbeke (71) uit Haacht zijn in de bloemetjes gezet voor hun 50ste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen door het nichtje van Luc. Zij was een klasgenootje van Bea en van het een kwam het ander. Luc was beroepsmilitair in Duitsland en na het huwelijk verhuisde Bea mee. Ze zouden er 9 jaar blijven wonen. Na verloop van tijd vroeg Luc zijn overplaatsing aan naar België en zo belandden ze in Wespelaar. Bea is pas in 1978 begonnen met werken buitenshuis. Zij was verpleegster van opleiding. Tot 2000 was ze aan de slag in het Sint-Jansziekenhuis in Brussel. Bea is een kei in bloemschikken. Verder leest ze heel graag en de tuin is volledig haar domein. Luc neigt dan weer naar het sportieve. Hij was actief trainer bij de Mitters en bij Waldis. Luc gaat nog regelmatig zeilen en is dan weken van huis. Het koppel kreeg vier kinderen. Onlangs vierden ze feest met vrienden en familie om huwelijksgeluk nogmaals te bezegelen.