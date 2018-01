Lies Koopman is komende 2 jaar Haachts dorpsdichter 27 januari 2018

03u45 0 Haacht Lies Koopman mag zich de komende twee jaar dorpsdichter van Haacht noemen. Uit tien inzendingen koos een jury van de Haachtse Cultuurraad haar titelloze gedicht donderdagavond, op Gedichtendag, als winnaar.

De 37-jarige Koopman studeerde Germaanse taal- en letterkunde aan de KU Leuven en werkt onder meer als docente Taalbeheersing. Ze geeft ook de lessen Kunstonderzoek en Piano. "Taal en muziek zijn zowat de belangrijkste elementen in mijn leven. Al sinds mijn jeugd ben ik gepassioneerd door lezen en dichten", vertelt de kersverse dorpsdichter, oorspronkelijk afkomstig uit West-Vlaanderen. "Via een jarenlange tussenstop in Leuven ben ik pas recent in Haacht verzeild geraakt. Een deelname aan deze poëziewedstrijd leek me een mooi initiatief om me hier te integreren, en de mensen en streek te leren kennen. In mijn gedichten schep ik vooral natuurbeelden, met daarnaast de mens en zijn gevoelens. Het is aan de lezer om te ontdekken wat ik met mijn schrijfsels precies wil verwoorden." De nieuwe dorpsdichter mag nu twee jaar lang verschillende literaire opdrachten vervullen. "Ze zal bij diverse gelegenheden door de Cultuurdienst gevraagd worden om het gebeuren met een gedicht op te luisteren", zegt schepen Van Cultuur Mark Feyaerts (sp.a). "Lies zal hét uithangbord worden om poëzie dichter bij de inwoners van Haacht te brengen."





De nieuwe dorpsdichter zal als een van haar eerste opdrachten in elke Haachtse deelgemeente een zitbank van de toekomstige Zitbankenwandeling van een gedicht mogen voorzien. (SPK)