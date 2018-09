Lezing Frank Vandenbroucke over pensioenhervorming 05 september 2018

02u25 0

Sp.a Haacht houdt nu donderdag een lezing met als spreker voormalig minister Frank Vandenbroucke. Het voormalig socialistisch kopstuk zal het hebben over de hervorming van het pensioenstelsel. Welke intenties heeft de regering met de pensioenen? Tot welke leeftijd zal ik moeten werken? Ga ik nog een pensioen hebben? Hoe hoog gaat dat dan zijn? De professor en als lid van de commissie Pensioenhervorming expert ter zake, behandelt deze en alle mogelijke andere vragen over het thema. De infoavond vindt plaats in GC De Breugel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht en vangt aan om 20 uur. De toegang is gratis. (SPK)