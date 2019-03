Leopold (80) en Paula (80) vieren diamanten bruiloft KAR

11 maart 2019

17u38 0

Tachtigers Lepold Merckx en Paula Imbrechts uit Haacht hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. De twee leerden elkaar kennen op een kermisbal in de cinemazaal van Wespelaar. Na een cinemabezoek sloeg de vonk over. Ze trouwden in februari 1959 en bouwden hun liefdesnest in het Scharent. Paula ging vroeg werken als naaister in Brussel en Paul hielp zijn ouders op de boerderij. Toen er kinderen kwamen, besloot Paula om huisvrouw te worden. Leopold werkte de laatste 34 jaren van zijn loopbaan als chauffeur bij de brouwerij van Haacht. Hij werkt nog graag in de tuin. Paula runt nog altijd het huishouden en is een fervent naaister en breister. Als er tijd overschiet, gaan ze graag naar zee. Sinds 1971 zijn ze vaste klant in Bredene. Het koppel kreeg twee kinderen en verwelkomde vijf kleinkinderen.