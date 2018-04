Lentehappening BeHaacht 20 april 2018

Handelaarsvereniging BeHaacht uit Haacht houdt komend weekend een Lentehappening. Zowel zaterdag als zondag vindt er vanaf 10 uur op het marktplein aan de parking een 'creatiefmarkt' plaats. Er zullen telkens de hele dag een twintigtal standen met handgemaakte spulletjes staan.





Alle handelaars van BeHaacht rollen bovendien de groene loper uit, en er zal ook heel wat groen in de straten te zien zijn. Bij elke aankoop in één van de zaken van de BeHaacht-handelaars, maakt de klant kans op een gratis etentje ter waarde van 50 euro in een Haachtse horecazaak. (SPK)