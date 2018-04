Lancering 'Bank zoekt Buurt' in Wakkerzeel 14 april 2018

De gemeente Haacht lanceert zondag het project 'Bank zoekt Buurt'. Aan de pastorie van Wakkerzeel zijn er van 11 tot 16 uur tal van gratis activiteiten voor jong en oud. Elke Haachtse deelgemeente krijgt op termijn een bewegwijzerde zitbankenwandeling. Aan sommige zitbanken vindt men een gedicht van de dorpsdichter, fietst men aan een fietstrapper, of kan men een boek uit de boekenruilkast kiezen. Om het project te lanceren, worden er tal van activiteiten georganiseerd: een pop-upjeugdconcert, muzikale voorleesmomenten, boekenkunst met Pikarnel, poëtisch verteller Godfried Kippers en het poëtisch kapsalon door Kip van Troje komen langs, en er is ook en een tentoonstelling met kinderkunstwerken. In de kringlooptuin van de voormalige pastorie langs de Pastoriestraat 13 zal er een blotevoetenparcours zijn. De Bloesemwandeling, de zitbankenwandeling in Wakkerzeel, wordt vanaf 13 uur in groep ingewandeld. Meer info: www.haacht.be/bank-zoekt-buurt. (SPK)