KVC Haacht organiseert 48ste editie van Grote Eetdagen Stefan Van de Weyer

03 februari 2019

17u05 0 Haacht Voetbalclub KVC Haacht organiseert in het weekend van zaterdag 9 en 10 februari voor de 48ste keer zijn Grote Eetdagen. Deze vindt plaats in zaal De Kram op de Rijmenamsesteenweg 168 in het Haachtse gehucht Sint-Adriaan.

De wit-zwart gekleurde club, die in totaal ongeveer vijfhonderd leden verspreid over 28 competities telt, zal zaterdag koken en hun gerechten opdienen tussen 16 en 20 uur. Op zondag zal dit gebeuren tussen 12 en 20 uur. Op het menu staan onder andere balletjes in tomatensaus, balletjes in kriekensaus, verse vol-au-vent, witte en zwarte pensen, zelfgemaakte rijstpap en boerentaart.

De opbrengsten gaan naar hun nieuwe kantine op het Hoogveld, die momenteel in volle opbouw is. Iedereen is van harte welkom!