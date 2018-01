Kunstgrasveld Den Dijk officieel in gebruik 26 januari 2018

02u32 0 Haacht Het nieuwe kunstgrasveld van Vrijetijdscomplex Den Dijk in Wespelaar (Haacht) is officieel ingespeeld. De jeugdploegen U11 en U13 van KVC Haacht - naast Sparta Haacht en de plaatselijke scholen de voornaamste gebruiker - kregen de eer de eerste wedstrijden op het nagelnieuwe terrein af te werken.

"De keuze voor een voetbalveld in kunstgras kwam er omwille van de hogere bezettingsgraad van het nieuwe terrein", zegt schepen van Sport Dieter Van Besien (Groen). "Een natuurlijk grasveld heeft een beperkte speelcapaciteit. Kunstgras daarentegen is quasi altijd bespeelbaar. Naast het kunstgrasveld werden eveneens een competitieveld en een kleiner oefenveld in natuurgras aangelegd. Die zijn vanaf volgend seizoen speelklaar."





De velden zijn uitgerust met een drainagesysteem waarbij het opgevangen water kan gebruikt worden voor de besproeiing. "De kostprijs voor de drie terreinen bedraagt, ledverlichting en afwerking inbegrepen, zo'n 880.000 euro", weet burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). "Van de vernieuwingswerken werd gebruik gemaakt om de buurtweg Sportveld te verleggen en te verharden. Er komt eveneens nog een Finse piste." Op termijn zullen alle voetbalactiviteiten van Den Dijk naar de drie voetbalterreinen verhuizen, en blijft het huidige hoofdterrein binnen de atletiekpiste voorbehouden voor atletiekdisciplines. (SPK/BMK)