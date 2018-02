Kunstenares krijgt HiB-label 09 februari 2018

Airbrushkunstenaar Inge Kennis (39) uit Wespelaar heeft het Handmade in Belgium-label van Unizo gekregen. Daarmee wil de handelsorganisatie makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten. De kunstenares, gespecialiseerd in het schilderen van fotorealistische beelden van overwegend roofvogels, portretten en grote muurschilderingen, oogst tot ver buiten de landsgrenzen succes. Vorig jaar stelde Kennis onder andere tentoon in het Parijse Louvre, Dubai en Abu Dhabi. Het werk van Kennis blijft nog tot en met 28 februari tentoongesteld in de showroom van Garage Valck op de Keerbergsesteenweg in Haacht.





(SPK)