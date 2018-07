Kraanarm legt kruispunt lam (en duivelsfans zonder beeld) 03 juli 2018

02u39 0 Haacht Was de vrachtwagenbestuurder verstrooid, of de niet-ingeklapte kraanarm van zijn truck gewoon defect? Feit is dat een omvergetrokken elektriciteitspaal gisternamiddag in Haacht voor heel wat verkeerschaos heeft gezorgd.

Door de afgerukte kabels zat een deel van de gemeente ook urenlang zonder elektriciteit, televisie en internet. Het was een vrachtwagen van een houthandel die gisternamiddag vanaf 13.30 uur langs de Zoellaan en Keerbergsesteenweg voor heel wat ongemak zorgde. Eerst sleurde de niet-ingetrokken kraanarm in de Zoellaan enkele distributiekabels van Telenet mee, maar aan het kruispunt met de Keerbergsesteenweg ging het pas helemaal fout. Een betonnen elektriciteitspaal werd door de hoogspanningskabels meegesleurd, en ging tegen de vlakte. Maar ook dat bleef bij de bestuurder onopgemerkt. De man kon pas een heel eind verderop richting Werchter worden gestopt. Hij was zich schijnbaar van geen kwaad bewust. Het drukke kruispunt bleef, onder meer door het tijdelijke gevaar op elektrocutie, zo'n tweeënhalf uur afgesloten. Het had meteen een grote verkeerschaos in de omgeving tot gevolg. Door de afgeknapte hoogspannings- en glasvezelkabels zat de buurt ook urenlang zonder elektriciteit, internet en televisiedistributie. Ook de naastgelegen Hubo-vestiging en Q8-tankstation moesten het zonder stoom stellen. Toen het kruispunt gisteren even voor 16 uur opnieuw open kon worden gesteld, zag het er naar uit dat Proximus en Telenet hun diensten niet meer voor aanvang van de WK-match van de Duivels opnieuw operationeel zouden krijgen. Daardoor moesten Duivelfans uit delen van de Zoellaan en Keerbergsesteenweg de match elders gaan bekijken. (SPK)