Koppel krijgt klappen op Leuvense-steenweg 20 april 2018

Een koppel uit Haacht is woensdagnamiddag het slachtoffer geworden van verkeersagressie. Ze kregen allebei enkele flinke slagen en verwondingen, met builen en een bloedend gezicht tot gevolg. Dat gebeurde op de Leuvensesteenweg ter hoogte van het tankstation Maes in Boortmeerbeek, in de richting van Kampenhout. "Een auto heeft een andere auto klemgereden. De bestuurster van het voertuig en haar man hebben daarna enkele klappen gekregen", vertelt korpschef Wim D'Haese van de lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen). "Wij hebben ter plaatse een proces-verbaal opgesteld voor verkeersagressie en opzettelijke slagen en verwondingen", aldus nog de korpschef. (SPK/ADPW)