Klant steelt geld uit gevonden portefeuille 01 maart 2018

In de Kruidvatwinkel op de Markt in Haacht verloor dinsdag een vrouw haar portefeuille. Een andere klant vond de portefeuille, nam er geld uit en liet de portefeuille achter in de winkelrekken. Aan de hand van videobeelden kon na enig opzoekwerk een verdachte geïdentificeerd worden. Die kreeg thuis het bezoek van de politie en ging al snel tot bekentenissen over. Na zijn verhoor mocht hij beschikken en werd het dossier voor verder gevolg overgemaakt aan het parket. (ADPW)